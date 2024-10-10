Bir güzellik merkezi skandalı daha! Dilan Polat'ın arkadaşı Sevim Alan'a zehirli ilaç davası!

Sabah'tan Arzu Kaya'nın haberine göre, Sevim Alan'ın Sağlık Bakanlığı onayı olmadan onayı varmış gibi kozmetik ürün satışı yapıp, yasadışı yollardan ürettikleri veya elde ettiği ürünlerle insan sağlığına zarar verdiği, yasa dışı gelir sağladığı ortaya çıktı. Ayrıca birçok güzellik merkezinde de yetkisiz sağlık hizmeti verdiği öğrenildi.

ONAYSIZ ÜRÜN SATIŞI YAPMIŞ

Çok sayıda güzellik merkezi olan Sevim Alan'ın Sağlık Bakanlığı'nından onaysız kozmetik ürün satışı yaptığı ortaya çıktı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre, S.M. adlı bir kadın Sevim Alan ve eşi Tufan Alan'dan şikâyetçi oldu.

Çiftin, kozmetik ürünleri satan bir marka ile Sevim Alan ismi ve markası altında çok sayıda ürünün Sağlık Bakanlığı onay, izin ve ruhsat olmadan, taşıması zorunlu yasal unsurları barındırmadan, yasa dışı yollarla ve insan sağlığına zarar şekilde halka arz edildiğini belirtti.

ÜRÜNLERİN RAF ÖMRÜ BELİRTİLMEMİŞ

Savcılık şikâyetin ardından soruşturmaya başladı. Raporda, markaya ait kozmetik ürünlerinin Sağlık Bakanlığı sisteminde kaydının olmadığı, ambalaj üzerinde yer alması gereken ürün formülasyon içeriğinin bulunmadığı, üretim ve son kullanma tarihlerinin parti ve seri numarasının yazılı olmadığı, raf ömrünün belirtilmediği, özel kullanım önlemlerinin yer almadığı aktarıldı.

SAĞLIĞA TEHLİKELİ İLAÇ YAPMA-SATMADAN DAVA

Savcılık, şüphelilerin satmış oldukları ve güzellik salonunda kullanmış oldukları ürünlerle suç işlediklerini belirtti. "Zehirli Madde İmali ve Ticareti Yapmak" ve "Kişilerin Hayatını ve Sağlığını Tehlikeye Sokacak Biçimde İlaç Yapma veya Satma" suçlarından 6'şar yıla kadar hapislerini istedi.