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Böylesi sadece Türkiye'de olur. Bir hafta önce haftanın teknik direktörü seçildi ertesi hafta kovuldu

Türk futbolunda teknik direktör kıyımı son sürat sürerken, son olay "Böylesi sadece Türkiye'de olur" dedirtti.

Haber Giriş: 19 Aralık 2022 Pazartesi - 20:04
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Bir hafta önce haftanın teknik direktörü seçildi ertesi hafta kovuldu. Böylesi sadece Türkiye'de olur

Böylesi sadece Türkiye'de olur. Bir hafta önce haftanın teknik direktörü seçildi ertesi hafta kovuldu
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TFF 2. Lig'de Adıyamanspor'da 10 gün önce göreve getirilen teknik direktör Süleyman Bilgin, geçen hafta 4-0 kazandıkları Pazarspor maçının ardından haftanın teknik direktörü seçildi.

Ancak Bilgin, dün takımının Fethiyespor'la 1-1 berabere kaldığı maçın ardından yönetim kurulu kararıyla kovuldu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Süleyman Bilgin, şu ifadeleri kullandı:

"Şunu özellikle belirtmek istiyorum, ortada herhangi olumsuz bir durum yok iken kulüpten ayrılmamız kabul edilemez bir durumdur. Asıl üzüldüğüm nokta ise teknik ekibimdeki arkadaşlarımın 2. sözleşmeden dolayı bu sezon mağdur olmalarıdır. Kulüp kaleci antrenörü durumundan dolayı ceza aldığı için ekibimdeki kaleci antrenöründen rica edildi, bizde bize verilen vaatler doğrultusunda kabul ettik. Gelinen bu noktada bana ve ekibime yapılanları kamuoyunun vicdanına bırakıyorum"

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