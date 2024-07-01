Bir haftada aranan 885 şahıs yakalandı

İl Güvenlik, Asayiş Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısı'nda yapılan bu açıklama, Mersin'deki güvenlik birimlerinin yoğun çalışmalarını gözler önüne serdi.

Vali Pehlivan başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıda, il genelinde güvenlik ve asayiş konularında yapılan çalışmalar, suç ve suçlulara karşı düzenlenen operasyonlar ve diğer ilgili hususlar ele alındı. Vali Pehlivan, yaptığı konuşmada, “Mersin’in huzuru ve güvenliğini daim kılmak için emniyet, jandarma ve sahil güvenlik birimlerimiz gece gündüz çalışmaya devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

Pehlivan, 24-30 Haziran tarihleri arasında yapılan çalışmalarda, haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 885 kişinin yakalandığını belirtti. Aynı tarihlerde gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan diğer suçluların dağılımı ise şu şekilde:

Dolandırıcılık: 273 kişi

Hırsızlık: 45 kişi

Öldürme: 1 kişi

Cinsel suçlar: 2 kişi

Yağma: 8 kişi

Toplamda 329 kişi yakalanarak adli makamlara teslim edildi.