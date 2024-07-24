Bir haftada aynı yerden ikinci taciz

Kaynak: DHA
Bir haftada aynı yerden ikinci taciz

Bartın'da denize giren bir kadını taciz ettiği iddia edilen H.M. (34), çevredekiler tarafından karaya çıkarılıp darp edildi. Hafif yaralanan H.M. tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Bartın Mugada sahilindeki plajda dün akşam saatlerinde denize giren kadın, yanına yaklaşan H.M.'nin kendisini taciz ettiğini iddia edip tepki gösterdi. Bunun üzerine H.M. çevredekiler tarafından darp edildi.

Linç edilmek istenen H.M., bazı kişiler ve cankurtaranların araya girmesiyle kurtarıldı. Hafif yaralanan H.M., götürüldüğü Bartın Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kadın şikayetçi olurken, H.M. ise suçlamaları reddetti.H.M.'ye yönelik linç girişimi çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla kayda alınırken, soruşturma sürüyor.

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