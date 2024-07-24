Denizde genç kadına istismar!

Düzenleme: Kaynak: DHA
Denizde genç kadına istismar!

Bartın'da denize giren bir kadına tacizde bulunduğu iddia edilen şahıs çevredeki vatandaşlarca darp edildi.

Bartın'da denize giren bir kadını taciz ettiği iddia edilen H.M. (34), çevredekiler tarafından darp edildi. Hafif yaralanan H.M. tedavisinin ardından gözaltına alınırken, linç girişimi, kameraya yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Mugada sahilindeki plajda meydana geldi. Denize giren genç kadın, yanına yaklaşan H.M.'nin kendisini taciz ettiğini öne sürerek tepki gösterdi.

H.M. çevredekiler tarafından darbedildi. Linç edilmek istenen H.M., bazı kişiler ve cankurtaranların araya girmesiyle kurtarıldı.

Olay sonrası hafif şekile yaralanan H.M., götürüldüğü Bartın Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kadın şikayetçi olurken, H.M. ise suçlamaları reddetti.

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