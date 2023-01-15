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Bir haftalık bebeği cami avlusuna bıraktılar

Karaman'da bir haftalık bebek cami avlusuna bırakılmış halde bulundu. Hastanede tedaviye alınan bebeğin, kundağında isminin 'Zeynep' olduğu belirtilen not bulunurken, polis bebeği bırakan kişi ya da kişilerin tespit edilmesi için çalışma başlattı.

Haber Giriş: 15 Ocak 2023 Pazar - 08:27
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Bir haftalık bebeği cami avlusuna bıraktılar

Bir haftalık bebeği cami avlusuna bıraktılar
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Karaman'ın Mansur Dede Mahallesi'ndeki Çelebi Camisi'nde akşam namazı için camiye gelenler, avluda terk edilmiş halde, kundak içinde bebek buldu.

İhbar, üzerine camiye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan bebek, acil serviste yapılan ilk sağlık kontrolün ardından tetkik için yeni doğan yoğun bakım servisine alındı. Doktorların 1 haftalık olduğunu değerlendirdiği bebeğin kundağında ise isminin 'Zeynep' olduğunu belirten not bulundu.

DOKTORUNDAN AÇIKLAMA

Tedavisi devam eden Zeynep bebeğin doktoru Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Sevgi Vurucu, şunları söyledi:

''Bebeğin yaklaşık 1 haftalık veya 10 günlük olduğunu tahmin ediyoruz. Göbek bağı düşmüş, gözleri halen ödemli, şiş duruyor. Bebek geldiğinde genel durumu iyi idi. Muhtemelen beslenmiş, kan şekerine baktık, iyi durumdaydı. Çocuğumuzu yeni doğan servisimize yatırdık. Şu an bir hayati tehlikesi yok. Biz burada besledik, kanlarını aldık. Sadece biraz sarılık görünümü var. Onun için de tedavi başlattık. Henüz kan sonuçları çıkmadı ama bebeğimiz sağlıklı. Şimdilik tedavisi devam ediyor. Kan sonuçlarına göre de planlarımızı yapacağız. Bebeğin üzerinde bir not bulmuş arkadaşlar 'Zeynep' bebek demişler. Annesi öyle yazmış. Acilde kaydı 'Zeynep bebek' olarak açıldı."

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