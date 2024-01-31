Bir ilçede ekmeğe zam değil indirim geldi. Şaka değil gerçek

Türkiye'de 81 il 922 ilçeden birinde öyle bir ilk yaşandı ki, görenler gözlerini açıp, ekmek dolabındaki fiyata bir daha baktı. Kayseri'nin Tomarza ilçesindeki fırıncı esnafı, vatandaşlara bir ilki yaşattı. Ağustos ayında yapılan ekmek zammını geri çekti, satış fiyatını 5 liraya indirdi.

Türkiye'de ekmek fiyatlarına zam üzerine zam geliyor ama vatandaş indirim geldiğini pek duymuyor. Kayseri'nin Tomarza ilçesi fırıncıları ekmeğe indirim yaparak, ilçe halkına nefes aldırdı. Ekmek fiyatlarına 15 Ağustos günü zam yapılmış, 200 gram ekmek 6,5 liraya çıkartılmıştı.

EKMEK ARTIK 5 LİRA

İlçe esnafı geçen yılki zammı geri çekti ve ekmeği 5 liradan satma kararı aldı. Yeni günle birlikte yeni fiyat ekmek dolaplarına asıldı, uygulanmaya başlandı. Bu karar ilçe halkını sevindirdi. 200 gram ekmek artık Kayseri'nin Tomarza ilçesinde 5 liradan satılacak.

İki yıldır zamla yatıp zamla kalkan Türkiye, yeni güne sürpriz bir indirimle başladı. Tüm Türkiye'de ekmek fiyatlarına zam üstüne zam gelirken bir ilimizde ekmek fiyatlarına indirim geldi.