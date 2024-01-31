Bekir Bozdağ’a Anayasa kitapçığı fırlatan vekil konuştu. 'Göstermeye gittim dayanamadım'

Gezi Parkı davasında 18 yıl hapis cezası alan ve cezaevinde bulunan Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay'ın milletvekilliği, Yargıtay 3'üncü Ceza Dairesi'nin hakkında verdiği kararın TBMM Genel Kurulu'nda okunduktan sonra düşürüldü.

CHP'Lİ VEKİL ANAYASA KİTAPÇIĞI FIRLATTI

Eski Adalet Bakanı ve Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ'ın kararı okuduğu sırada ise dikkat çeken bir olay yaşanmıştı.

Atalay'ın vekilliğinin düşürüldüğü anlarda Meclis'te tansiyon bir anda yükselirken, Bozdağ'ın kürsüsüne doğru yaklaşan CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu elindeki Anayasa kitapçığını fırlatmıştı.

"PLANLI BİR ŞEY DEĞİLDİ"

Canlı yayın sırasında kameralara saniye saniye yansıyan görüntülerin ardından olaya ilişkin Sözcü TV'ye konuştu.

Bankoğlu, "Planlı bir şey değildi. Anayasa'yı göstermeye gittim ama dayanamadım, fırlattım" dedi.