Bir ilçede tek belde belediye başkan adayı yarıştı. Seçmenler 4. santimetrelik pusulada oy kullandı

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Bir ilçede tek belde belediye başkan adayı yarıştı. Seçmenler 4. santimetrelik pusulada oy kullandı
Türkiye'de oy verme işlemi sürüyor. Sandıkların açılmasına saatler kala Şırnak-Uludere’ye bağlı Hilal Beldesi’nde üç dönemdir belediye başkanlığı yapan AKP’li Cevher Benek tek aday olarak seçime girdi. Seçmenler 4.5 santimetrelik pusulada oy kullandı.

Türkiye'de oy verme işlemi devam ediyor. Herkes saat 17.00'da açıklanacak sonuçlara odaklanmış durumda. Şırnak’ta ilginç bir durum yaşanıyor. Hilal Beldesi’nde 2009’dan bu yana belediye başkanlığı görevini sürdüren AKP’li Benek, partisi tarafından yeniden aday gösterildi.

Uludere’ye bağlı Hilal Beldesi’nde üç dönemdir belediye başkanlığı yapan Cevher Benek dışında beldeden aday başvurusu yapan olmadı. Seçmenler 4. santimetrelik pusulada oy kullandı. Hilal Beldesi’ndeki mevcut başkan, bölgedeki tek aday olarak şimdiden seçimi kazanmış gibi görünüyor.

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