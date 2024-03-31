Vatandaşlar AKP’li aday ve korumalarını kovaladı. Okula korumalarıyla girmeye çalıştı İYİ Partili sandık görevlisine tokat attı

Şırnak’ın Cizre ilçesinde, AKP’den aday olan Ömer Yıldız ve beraberindekiler, Sur Mahallesi’nde bulunan İsmail Ebuliz İlkokulu’nu ziyaret ettiği sırada şahısların korumaları da okula girmek istedi.

İYİ Partili sandık görevlisi itiraz etti ve tartışma çıktı. AKP’nin Belediye Meclis adayı Hakan Ekinler, kendisini uyaranları tehdit etti ve araya giren İYİ Partili sandık görevlisine de tokat attı.

Bunun üzerine okul ve bahçesinde bulunan seçmenler Yıldız ve beraberindekileri okuldan çıkardı.

Seçmenler, Yıldız ve beraberindekilerin korumalarla okula girmemesini talep etti.

Gerginlik arttı ve okulda kısa bir süreliğine oy verme işlemi durdu.

İlçe Seçim Kurulu, görgü tanıklarıyla görüştükten sonra AKP’liler hakkında tutanak tutuldu.