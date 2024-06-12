Bir ilde daha ekmeğe zam

Düzenleme: Kaynak: İHA
Bir ilde daha ekmeğe zam

Niğde’de 6 buçuk TL’ye satılan ekmeğin fiyatı zamlanarak 8 TL oldu.

Yüksek enflasyon ve döviz kuru nedeniyle zamlar yağmaya devam ediyor. En çok etkilenen besinlerde biri temel ihtiyaç olan ekmek oldu.

Birçok ilde ekmek fiyatları art arda zamlandı. Niğde Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ekmek fiyatlarına zam geldiğini duyurdu.

Komisyonda alınan karara göre Niğde'de 200 gram ekmeğin fiyatının 1 lira 50 kuruş daha arttırılmasına karar verildi. 6 buçuk TL’ye satılan ekmeğin fiyatı 8 TL’ye çıktı.

Ekmeğin fiyatı geçen yıl Ağustos ayında 6 lira 50 kuruşa yükselmişti.

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