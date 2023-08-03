Bir ilde daha ekmeğe zam

Hakkari’de 200 gramlık ekmeğin fiyatı 5 TL’den 7 TL’ye çıktı.

KAYNAK: İHA
Bir ilde daha ekmeğe zam

Döviz kurundaki hareketlilik, enflasyonun durdurulamayışı zamları da beraberinde getirdi. Ekmek dahil tüm ürünlere, temel gıdalara zam yağdı.

Hakkari'de uzun zamandır aynı fiyat üzerinden satışa sunulan ekmeğe zam yapılması kararı çıktı.

Hakkari Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik Başkanlığı (HESOB), Hakkari Valiliği, Hakkari Belediyesi, Hakkari Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası (HATSO), İl Ticaret Müdürlüğü tarafından kurulan komisyonda, 5 TL olan 200 gram ekmeğe 2 TL zam istendi.

Karar ise onaylandı.

EKMEĞİN FİYATI 7 TL OLDU

Karar onaylandı ve ekmek 7 liraya yükseldi.

Zamlı fiyatın HESOB tarafından bugünden itibaren kent genelinde uygulanmaya başladığı bildirildi.

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