Bir ilde daha ormanlara giriş yasaklandı! 15 Eylül’e kadar sürecek

Düzenleme: Kaynak: DHA
Bir ilde daha ormanlara giriş yasaklandı! 15 Eylül’e kadar sürecek

Çanakkale'de, Valilik kararıyla, orman yangınlarına karşı alınan önlemler çerçevesinde, 1 Haziran'dan 15 Eylül'e kadar ormanlara sadece yetkililerin girişine izin verilecek.

Orman yangınlarına karşı yüksek risk barındıran hava koşulları nedeniyle Orman Bölge Müdürlüğü ile koordineli olarak ek tedbirler alındığı bildirildi. 6831 sayılı Orman Kanunu'na göre, bu dönemde Çanakkale ormanlarına girişler yasaklandı..

Valilikten yapılan açıklamada, vatandaşların orman yangınları riski hakkında tüm iletişim kanalları aracılığıyla bilgilendirileceği, Çanakkale ili 2024 Yılı Orman Yangınları Mücadele Komisyon Kararı doğrultusunda, yangınlarla mücadelede kullanılacak araç ve ekipmanların (dozer, greyder, loder, treyler, itfaiye aracı, arazöz vb.) her an müdahaleye hazır halde tutulacağı, Çanakkale İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nün gerekli koordinasyonu sağlayacağı belirtildi.

Ayrıca, orman yangınlarına neden olanların tespiti ve şüpheli durumların hukuki süreçlerinin işletilmesi, ilgili bilgilerin kaymakamlıklar aracılığıyla köy halkına duyurulması gibi konularda da gerekli işlemlerin yapılacağı ifade edildi.

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