Kütahya'da ormana girişler yasaklandı.

Kütahya’da Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonunca orman yangınlarını önlem geldi. Ormanlara girişler 1 Temmuz-30 Eylül arasında yasaklandığı açıklandı. çerçevesinde

Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonunda Kütahya’da çıkabilecek orman yangınlarına karşı önlem çalışmaları kapsamında tedbirler alındı. Komisyonun yaptığı toplantıda 1 Temmuz ile 30 Eylül arasında ormanlara girişlerin yasaklandığı açıklandı.

ANIZ YAKMAK YASAKLANDI

Toplantıda alınan bir karar ise anız yakma ile ilgili alındı. Komisyon anız yakmayı yasakladı. Karara uymayanlar hakkında 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 20. maddesi gereği idari para cezası kesilecek. Ormana 4 kilometre mesafede anız yakanlar hakkında 6831 sayılı kanunun 76'ncı maddesinin 4'ncü fıkrası uygulanacak. Yasaya muhalefet edenler hakkında dekar başına 386,79 lira ceza kesilecek. Meskun mekanlara ve ormana bitişik alanlarda anız yakanlar hakkında ceza beş kat artırılacak.

Ormana girişlerin yasaklandığı tarihten itibaren gözetleme kulelerindeki personel sayısı artırılacak. İHA ve helikopterlerle denetim yapılacak.