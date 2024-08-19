Bir ilde daha simide zam geldi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Bir ilde daha simide zam geldi

Bursa'da simide yüzde 25 zam yapıldı. Böylelikle 100 gram simitin fiyatı 15 lira oldu.

Bursa'da 12.5 liradan satılan 100 gram simidin fiyatı 15 lira oldu.

Bursa Simitçiler ve Unlu Madde İmalatçıları Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Erdal Pınar, ham madde, elektrik ve doğal gaz ile personel giderleri ve kiralardaki artışlardan dolayı simide yüzde 25 oranında zam yapıldığını açıkladı. 12.5 liradan satılan 100 gram simidin, 15 liraya yükseldi.

SAMSUN'DA 80 GRAM SİMİT 10 LİRA OLMUŞTU

Samsun’da 7,5 TL’den satılan simidin fiyatı 10 TL'ye yükseltilmiş, böylece simit ile ekmeğin fiyatı eşitlenmiş olmuştu.

Simide 27 Temmuz itibarıyla fiyat güncellemesi yapılmıştı. Samsun Fırıncılar Odası Başkanı Yılmaz Yiğit ile Samsun Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Hacı Eyüb Güler’in imzası ile yürürlüğe giren kararla birlikte gramajı 65'ten 80'e, fiyatı da 7,5 liradan 10 TL’ye yükseltildi. Simidin yeni fiyatından hem satıcılar hem de alıcılar memnun olmayarak simidin ekmekle aynı fiyat olmasını eleştirdi.

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