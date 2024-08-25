Bir ilde dolmuş ücretlerine zam

Trabzon’un Akçaabat ilçesindeki dolmuş hattında ücretlere zam yapılacağı açıklandı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi temsilcisi ve Akçaabat Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Ali Şentürk, dolmuş ücretlerine yakın bir zamanda yaklaşık yüzde 30 oranında zam yapılacağını duyurdu. Şentürk, yaptığı açıklamada, “Vatandaşlar, ekmek fiyatlarındaki artışla dolmuş zammını karşılaştırabilir. Eğer biz ekmekten daha sık zam yapıyorsak, zam kararını geri çekeceğiz” dedi.

Daha önce de Trabzon Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ömer Hakan Usta, dolmuş esnafından zam talebi geldiğini ve bu talebi değerlendirerek bir çalışma yürüttüklerini belirtmişti.

Trabzon genelinde dolmuş ücretlerine zam yapılması beklenirken, zammın ne zaman uygulanacağı ise henüz kesinleşmedi.