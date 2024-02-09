Bir ilimiz kabusu yaşıyor. Evleri parça parça yutuyor

Düzce Cumayeri ilçesindeki Üvezbeyli köyünde 120 hane bulunuyor. 2022'deyılında kar suyunun erimesi sonrası heyelan meydana geldi. 2 katlı ev ile 20 dönümlük arazi çöktü.

Bu olayın ardından AFAD ekipleri köyde inceleme başlattı. Mahalle 'afete maruz bölge' ilan edildi.

Ancak 2 hafta önce yine aynı bölge de heyelan meydana geldi. Afette 8 ev zarar gördü. Köyün içinden geçen yol çöktü.



SIZINTI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

AFAD ekipleri, köyün altından geçen su isale hattındaki sızıntı nedeniyle heyelan ve çökmelerin meydana geldiğini söyledi.

Raporda ayrıca zemin yapısı nedeniyle toprak kaymalarının ilerlemesinin muhtemel olduğuna dikkat çekildi.

“EVLER OTURULACAK GİBİ DEĞİL”



Mahalle sakinlerinden Bahattin Cebeci, "Evler oturulacak gibi değil. Evlerden çıktık ama eşyalarımız duruyor. AFAD ekipleri gelip, rapor hazırladı. Yaz ayına kadar hiçbir şey yapılamayacağını söylediler. 'Toprağın kuruması ve suyun çekilmesi lazım' dediler. Öyle bekliyoruz" dedi.