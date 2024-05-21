Bir isim fark attı. En beğenilen siyasiler anketi açıklandı

Bir isim fark attı. En beğenilen siyasiler anketi açıklandı
Düzenleme: Kaynak: Haber3
MetroPOLL Araştırma Şirketi 2 bin 235 kişiyle siyasetçilerin beğeni düzeylerini ölçtüğü anketin sonuçlarını yayınladı. Bir aday diğer rakiplerine fark atarak anketten birinci çıktı.
1/9
Bir isim fark attı. En beğenilen siyasiler anketi açıklandı 1

Siyasetçilerin beğeni oranı başarılarıyla paralel seyrediyor iddiası gündemdeki yerini koruyor. MetroPOLL Araştırma şirketi, Türkiye’nin en beğenilen siyasetçilerini belirlemeye yönelik bir anket çalışması gerçekleştirdi.

2/9
Bir isim fark attı. En beğenilen siyasiler anketi açıklandı 2

17-24 Nisan 2024 tarihleri arasında 2 bin 235 kişiyle gerçekleştirilen ankette, katılımcılara, siyasilere yönelik beğeni düzeyleri tek tek soruldu. Ankete katılanlar beğendikleri siyasi liderlerin isimlerini söyledi.

3/9
Bir isim fark attı. En beğenilen siyasiler anketi açıklandı 3

Anket sonuçlarını MetroPOLL Araştırma'nın Kurucusu Özer Sencar sosyal medya hesabından paylaştı. Sencar yaptığı açıklamada "Mansur Yavaş'ın beğenisi şimdiye kadarki ölçümlerin en yüksek seviyesine ulaştı" dedi.

4/9
Bir isim fark attı. En beğenilen siyasiler anketi açıklandı 4

"Ekrem İmamoğlu mevcut durumunu koruyor" diyen Sencar "Erdoğan’ın beğenisi yüzde 40’ın altına düştü. Özgür Özel'in beğenisi de artış yönünde ilerliyor." dedi.

5/9
Bir isim fark attı. En beğenilen siyasiler anketi açıklandı 5

Anket sonuçlarına göre, ilk sırayı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş aldı. Yavaş'ı ikinci sırada kendine yer bulan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu izledi.

6/9
Bir isim fark attı. En beğenilen siyasiler anketi açıklandı 6

Katılımcıların yüzde 65,8’i Yavaş’ı beğendiğini ifade etti. Ekrem İmamoğlu’nun beğeni oranı yüzde 52,8 olarak ölçüldü.

7/9
Bir isim fark attı. En beğenilen siyasiler anketi açıklandı 7

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan için katılımcıların yüzde 38,3'ü “beğeniyorum” yanıtını verdi.

8/9
Bir isim fark attı. En beğenilen siyasiler anketi açıklandı 8

Erdoğan’ı 36,2 ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel takip etti. Katılımcıların yüzde 33’ü Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’ı beğendiğini kaydetti.

9/9
Bir isim fark attı. En beğenilen siyasiler anketi açıklandı 9

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yüzde 25 alarak beklentilerin altında kaldı. İYİ Parti Genel Başkanlığı görevinden ayrılan Meral Akşener, yüzde 9,7 beğeni oranıyla listenin son sırasında kendine yer buldu.

Bunlar da İlginizi Çekebilir
Adana'da yasaklandı. Valilik duyurdu
Adana'da yasaklandı. Valilik duyurdu
Taksiciyi 20 yerinden bıçaklayıp parasını gasp etmişti! Bakın kim çıktı?
Taksiciyi 20 yerinden bıçaklayıp parasını gasp etmişti! Bakın kim çıktı?
Tırla otomobilin çarpıştığı kazada 6 yaralı
Tırla otomobilin çarpıştığı kazada 6 yaralı
Dilan Polat davasında yeni gelişme. Şikayetini geri çekti sebebini böyle açıkladı
Dilan Polat davasında yeni gelişme. Şikayetini geri çekti sebebini böyle açıkladı
Kamyonet devrildi karpuzlar yola saçıldı. Otoyol kırmızıya boyandı
Kamyonet devrildi karpuzlar yola saçıldı. Otoyol kırmızıya boyandı
SOLOTÜRK Giresun'da nefesleri kesti
SOLOTÜRK Giresun'da nefesleri kesti