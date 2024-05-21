Bir isim fark attı. En beğenilen siyasiler anketi açıklandı

Siyasetçilerin beğeni oranı başarılarıyla paralel seyrediyor iddiası gündemdeki yerini koruyor. MetroPOLL Araştırma şirketi, Türkiye’nin en beğenilen siyasetçilerini belirlemeye yönelik bir anket çalışması gerçekleştirdi.
17-24 Nisan 2024 tarihleri arasında 2 bin 235 kişiyle gerçekleştirilen ankette, katılımcılara, siyasilere yönelik beğeni düzeyleri tek tek soruldu. Ankete katılanlar beğendikleri siyasi liderlerin isimlerini söyledi.
Anket sonuçlarını MetroPOLL Araştırma'nın Kurucusu Özer Sencar sosyal medya hesabından paylaştı. Sencar yaptığı açıklamada "Mansur Yavaş'ın beğenisi şimdiye kadarki ölçümlerin en yüksek seviyesine ulaştı" dedi.
"Ekrem İmamoğlu mevcut durumunu koruyor" diyen Sencar "Erdoğan’ın beğenisi yüzde 40’ın altına düştü. Özgür Özel'in beğenisi de artış yönünde ilerliyor." dedi.
Anket sonuçlarına göre, ilk sırayı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş aldı. Yavaş'ı ikinci sırada kendine yer bulan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu izledi.
Katılımcıların yüzde 65,8’i Yavaş’ı beğendiğini ifade etti. Ekrem İmamoğlu’nun beğeni oranı yüzde 52,8 olarak ölçüldü.
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan için katılımcıların yüzde 38,3'ü “beğeniyorum” yanıtını verdi.
Erdoğan’ı 36,2 ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel takip etti. Katılımcıların yüzde 33’ü Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’ı beğendiğini kaydetti.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yüzde 25 alarak beklentilerin altında kaldı. İYİ Parti Genel Başkanlığı görevinden ayrılan Meral Akşener, yüzde 9,7 beğeni oranıyla listenin son sırasında kendine yer buldu.