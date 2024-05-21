Bir isim fark attı. En beğenilen siyasiler anketi açıklandı

MetroPOLL Araştırma Şirketi 2 bin 235 kişiyle siyasetçilerin beğeni düzeylerini ölçtüğü anketin sonuçlarını yayınladı. Bir aday diğer rakiplerine fark atarak anketten birinci çıktı.