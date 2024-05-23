Bu pazar seçim olsa hangi parti birinci çıkıyor? Anket sonuçları geldi

Kaynak: Haber Merkezi
Bu pazar seçim olsa hangi parti birinci çıkıyor? Anket sonuçları geldi

MetroPOLL Araştırma şirketinin gerçekleştirmiş olduğu "partilerin oy destekleri ve bunun son 2 yıldaki değişimi" başlıklı ankete göre CHP, 35,9 ile birinci parti, AKP, 31,1 ile ikinci parti olarak seçildi.

MetroPOLL Araştırma şirketinin kurucusu ve yöneticisi Özer Sancar, araştırma şirketinin gerçekleştirmiş olduğu 'Nisan 2024 araştırma bulgularına göre partilerin oy destekleri ve bunun son 2 yıldaki değişimi' başlıklı anketi sosyal medya hesabından yayınladı.

Araştırma Türkiye genelinde yapılırken, anket NUTS 2 sistemine göre 26 bölgeyi kapsayan 28 ilde tabakalı örnekleme ve ağırlıklandırma tekniğiyle 17-24 Nisan 2024 tarihleri arasında toplam 2235 kişiyle gerçekleştirildi.

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AKP 'İKİNCİ PARTİ' KONUMUNU KORUYOR

Vatandaşlara ''Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?'' sorusu yöneltildi. Yapılan anket sonucunda yüzde 23,8 ile CHP birinci parti olurken 20.6 ile AKP ikinci parti konumunu korudu.

Yapılan ankette kararsız olarak tercih yapan seçmenler dağıtıldığında ise 14 Mayıs 2023 Genel Seçimleri'nde 25,41 oy oranı yakalayan CHP'nin oyu 35,9, 35,32 oy alan AKP'nin oyu ise 31,1 olarak ortaya çıktı.

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CHP, 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinin ardından 37,7 oy oranına ulaşarak birinci parti olmuştu.

Anket geneli kararsızların dağıtılmasıyla beraber DEM Parti, 8,4 ile 3'üncü, MHP 7,9 ile 4'üncü, YRP 6,1 ile 5'inci, Zafer Partisi ise 4.2 ile 6'ıncı parti oldu.

Anket sonucuna göre 14 Mayıs 2023 Genel Seçimlerinde 9,9 oy oranı yakalayan İYİ Parti'nin oy oranı 2,4 olarak 7'inci parti olarak sıralamaya dahil oldu. TİP ise 0,7 oy alarak 8'inci parti oldu.

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