Bir ısırık ıslak mamadan bir ısırık salatalıktan alan kedi güldürdü

Kaynak: Haber Merkezi
Bir ısırık ıslak mamadan bir ısırık salatalıktan alan kedi güldürdü

Bir kedinin ıslak mama ile birlikte salatalık yediği anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Sosyal medyada paylaşılan bir video, izleyenlerin yüzünü güldürdü. Videoda, bir kedinin ıslak mama yedikten sonra salatalıktan ısırık alması izleyenlerin dikkatini çekti. Alışılmadık bu davranış, kedinin sevimli ve sıra dışı yemek tercihlerini ortaya koyarken, sosyal medya kullanıcıları arasında büyük bir beğeni topladı. Kedi, ilk olarak kasesindeki ıslak mamadan bir lokma alıyor, ardından yanında duran salatalıktan büyük bir iştahla ısırıyor. Kedi severler ve genel izleyiciler, kedinin bu ilginç yemek kombinasyonuna şaşırdı.

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