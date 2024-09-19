Bir kalemde deyimi ne anlama geliyor?

Bir kalemde deyimiyle asıl anlatmak istenen şey; Genellikle büyük bir miktarın ya da bir işlemin tek bir seferde gerçekleştirilmesi anlamında kullanılır.

Bu deyim, tüm sürecin hızlı ve etkili bir biçimde, hiç ara vermeden, bir bütün olarak tamamlandığını vurgular. Örneğin, bir işletmenin önemli bir mal alımını ya da büyük bir projeyi aynı anda sonuçlandırması durumunda bu ifade kullanılabilir.

BİR KALEMDE DEYİMİNİN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Beni bir kalemde hayatından çıkardı, hiç unutamaz sanmıştım."