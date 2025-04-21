Bir kaşık sirke, bin dertten koruyor! Uzmanlar anlattı

Sirke, mutfakların sıradan bir malzemesi olmaktan çıkıp bilim dünyasının merceği altına girdi.

Elma, üzüm, alıç ya da balzamik; hangi türü olursa olsun, sirke yüzyıllardır şifa kaynağı olarak biliniyor.

Son yıllarda yapılan bilimsel çalışmalar ve dünya çapında uzmanların görüşleri, sirkenin sağlık üzerindeki etkilerini daha net bir şekilde ortaya koydu.

Günde sadece bir kaşık sirke, kan şekerini dengelemekten kilo kontrolüne, hatta kalp sağlığını desteklemeye kadar birçok alanda mucizevi etkiler sunabilir. Ancak uzmanlar, bu güçlü asidik sıvının bilinçli tüketilmesi gerektiği konusunda uyardı.

BİLİMSEL KANITLARLA SİRKENİN GÜCÜ

Sirkenin sağlık faydaları, içerdiği asetik asit ve antioksidanlarla doğrudan bağlantılı. Arizona Eyalet Üniversitesi’nden Prof. Dr. Carol Johnston’ın liderliğinde yapılan bir araştırma, elma sirkesinin yemeklerden sonra kan şekeri seviyelerini düzenlemede etkili olduğunu gösterdi.

Çalışmada, Tip 2 diyabet hastalarının günde 2 yemek kaşığı elma sirkesi tüketmesiyle kan şekeri seviyelerinde %4’lük bir düşüş gözlemlendi.

Johnston, “Asetik asit, nişasta sindirimini yavaşlatarak kan şekerinde ani yükselmeleri önlüyor” dedi.

Japonya’da gerçekleştirilen bir başka çalışma, üzüm sirkesinin obez bireylerde kilo kaybını desteklediğini ortaya koydu. 12 hafta boyunca günde 30 ml sirke tüketen katılımcılar, vücut kitle indeksinde ve trigliserit seviyelerinde belirgin bir düşüş yaşadı.

Tokyo Üniversitesi’nden beslenme uzmanı Dr. Tomoo Kondo, “Sirke, tokluk hissini artırarak kalori alımını azaltıyor. Ancak bu, tek başına bir mucize değil; dengeli beslenme şart” yorumunu yaptı.

Kalp sağlığı da sirkenin parladığı bir diğer alan. Harvard Tıp Fakültesi’nden kardiyolog Dr. Sarah Miller, sirkenin kötü kolesterol (LDL) seviyelerini düşürmede etkili olabileceğini belirtti.

“Elma sirkesi, antioksidanları sayesinde damar sağlığını destekliyor ve kan basıncını düzenlemeye yardımcı oluyor” diyen Miller, düzenli ancak ölçülü tüketimin önemine vurgu yaptı.

CİLT VE BAĞIŞIKLIK İÇİN DOĞAL BİR DESTEK

Sirkenin faydaları sadece içsel sağlıkla sınırlı değil. Cilt bakımında da adeta bir doğal ilaç gibi işledi.

Londra’daki Guy’s ve St Thomas Hastanesi’nden dermatolog Dr. Emma Wedgeworth, elma sirkesinin antimikrobiyal özelliklerinin akne tedavisinde yardımcı olabileceğini söyleyerek, “Seyreltilmiş elma sirkesi, ciltteki bakterileri azaltabilir ve pH dengesini koruyarak cildi canlandırabilir. Ancak doğrudan uygulamadan önce mutlaka test edilmeli” dedi.

Bağışıklık sistemine katkıları da göz ardı edilemez. İsveç’teki Lund Üniversitesi’nden beslenme uzmanı Dr. Elin Östman, sirkenin bağırsak sağlığını desteklediğini ve probiyotik etkisiyle bağışıklığı güçlendirdiğini belirtti.

“Sirke, sindirim sistemindeki zararlı bakterileri yok ederek sağlıklı bir mikrobiyom oluşturuyor” diyen Östman, özellikle organik sirkelerin bu etkisinin daha güçlü olduğunu vurguladı.

UZMANLARDAN KRİTİK UYARILAR

Sirkenin faydaları etkileyici olsa da, uzmanlar bilinçsiz tüketimin risklerine dikkat çekiyor. Aşırı sirke tüketimi, diş minesinde aşınmaya, mide rahatsızlıklarına ve hatta ilaçlarla etkileşime neden olabilir.

New York Üniversitesi’nden gastroenterolog Dr. Lisa Ganjhu, “Sirke asla saf haliyle içilmemeli. Bir bardak suya 1-2 yemek kaşığı eklenerek seyreltilmeli ve yemeklerden sonra tüketilmeli” tavsiyesinde bulundu. Ayrıca, gastrit, reflü veya böbrek rahatsızlığı olanların sirke tüketmeden önce mutlaka doktora danışması gerektiğini ekledi.

HANGİ SİRKE, NE KADAR TÜKETİLMELİ?

Elma sirkesi, en popüler ve araştırılmış türlerden biri. Ancak üzüm, alıç ve balzamik sirkeler de kendine özgü faydalar sunuyor. Örneğin, alıç sirkesi kalp sağlığı ve tansiyon düzenlemesiyle öne çıkarken, balzamik sirke antioksidan içeriğiyle dikkat çekiyor.

Uzmanlar, günde 1-2 yemek kaşığı sirkenin sağlık için yeterli olduğunu, daha fazla tüketimin zararlı olabileceğini belirtti.

Organik ve filtresiz sirkeler, “sirke anası” adı verilen probiyotik bakteriler içerdiği için daha faydalı kabul edildi.

SİRKE TÜKETİMİNDE PRATİK ÖNERİLER

Kan şekeri için: Yemeklerden önce bir bardak suya 1 yemek kaşığı elma sirkesi ekleyerek içebilirsiniz.

Kilo kontrolü için: Sabah aç karnına veya akşam yatmadan önce sirkeli su tüketebilirsiniz, ancak mide hassasiyetiniz varsa dikkatli olun.

Cilt bakımı için: Bir pamuğa seyreltilmiş sirke damlatarak yüzünüzü temizleyebilirsiniz, ancak önce cildinizin küçük bir bölgesinde test edin.

Bağışıklık için: Salatalarınıza veya çorbalarınıza sirke ekleyerek günlük rutininize dahil edebilirsiniz.

DENGELİ TÜKETİM ANAHTAR

Sirke, doğru kullanıldığında sağlığa sayısız fayda sunan bir doğal hazine. Ancak uzmanlar, “Her şeyin fazlası zarar” ilkesini hatırlattı.

Bilimsel çalışmalar ve uzman görüşleri, sirkenin potansiyelini ortaya koyarken, bilinçli tüketimin önemini vurguladı.