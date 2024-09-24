Bir kayıp çocuk haberi daha! Muş'ta kaybolan çocuk 2 gündür aranıyor

Kaynak: İHA
Bir kayıp çocuk haberi daha! Muş'ta kaybolan çocuk 2 gündür aranıyor

Muş'ta 2 gün önce ortadan kaybolan çocuk için AFAD ve jandarma ekipleri arama çalışmalarını sürdürüyor.

Muş merkeze bağlı Elçiler köyünde yaşayan 16 yaşındaki Bedirhan Bingöl'den 2 gündür haber alınamıyor. Bingöl'ün telefonuna ulaşamayan aile fertleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri intikal etti. Elçiler köyünde ve çevre köylerde arama çalışması başlatan ekipler, Bingöl'ün son görüldüğü alanda çalışmalarını yoğunlaştırdı.

GÜVENLİK KAMERALARINA TAKILDI

Bingöl'ün son görüntüsü, pazar günü saat 16.28'de Bostankent Köyü Ortaokulunun güvenlik kamerasına yansımasından dolayı ekipler o bölgeye yönlendirildi.

BARAJ ETRAFINDA ARANIYOR

Arama çalışmalarını titizlikle sürdüren ekipler, Alparslan-1 Barajı kenarında Bingöl'e ait olduğu değerlendirilen monta rastlandı. Bunun üzerine AFAD ve jandarma ekipleri çalışmalarını baraj gölünün kenarında yoğunlaştırdı.

Jandarma ekipleri bot ile suda arama çalışması sürdürürken, AFAD ekipleri ise karada arama çalışmalarını sürdürdü.

Alınan bilgilere göre, çevre illerden dalgıç ekipleri arama çalışmalarına katılmak için yol çıktığı öğrenildi.

Bingöl'ün Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.

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