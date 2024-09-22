Bir kenara bırakmak deyimi ne anlama geliyor?

Kaynak: Haber Merkezi
Bir kenara bırakmak deyimi ne anlama geliyor?

Bir kenara bırakmak deyimi ne anlama gelir? Bir kenara bırakmak deyimiyle ne anlatılmak istenir? İşte yanıtı...

Bir kenara bırakmak deyimiyle asıl anlatmak istenen şey; Bir konuya veya duruma yeterince önem vermemek, onu göz ardı etmek veya dikkate almamak. Bu, genellikle daha önemsiz veya acil olmayan bir şeyi geçici olarak unutmak veya ihmal etmek anlamına gelir.

Örneğin, bir projeyi tamamlamak için daha acil bir göreve odaklanırken, diğer görevleri bir kenara bırakmak gerekebilir. Bu durum, kişinin önceliklerini belirlerken bazı şeyleri geçici olarak göz ardı etmesi gerektiğinde ortaya çıkar.

BİR KENARA BIRAKMAK DEYİMİNİN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Tüm dertleri bir kenara bıraktık, beyefendinin keyfinin peşine düştük."

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