Bir kenara çekilmek deyimi ne anlama geliyor?

Bir kenara çekilmek deyimiyle asıl anlatmak istenen şey; Bir kişi veya grubun, belirli bir konuya veya duruma olan ilgisini kaybetmesi ve bu nedenle sorumluluk almaktan kaçınması anlamına gelir.

Bu, genellikle bir kişinin aktif olarak katıldığı bir süreçten veya görevden bilinçli olarak geri çekilmesi ve artık o konuda rol üstlenmemesi durumunu ifade eder.

BİR KENARA ÇEKİLMEK DEYİMİNİN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Ben lafımı söyleyip bir kenara çekildim, ister bu durumu düzeltin isterseniz her şey tepetaklak olsun artık umurumda değil."