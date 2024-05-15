Bir kişi başından vurulmuş halde bulundu

Efeler ilçesi Girne Mahallesi 2172 Sokak üzerinde meydana gelen olayda, müstakil bir evin bahçesinde Y.A.Y. isimli şahıs başından vurulmuş olarak bulundu. Şahsı bahçede kanlar içinde gören kız arkadaşı G.K., 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Y.A.Y.'nin ağır yaralı olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, olay yerine intikal eden olay yeri inceleme ekipleri geniş çaplı arama başlattı.

Y.A.Y'nin kız arkadaşı ile bilinmeyen bir nedenle tartıştığı, daha sonra ise bahçede silahla kafasına ateş ettiği iddia edildi.