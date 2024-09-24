Bir kofluğa iki karpuz sığdırmak deyimi ne anlama geliyor?

Bir kofluğa iki karpuz sığdırmak deyimiyle asıl anlatmak istenen şey; Aynı anda iki farklı işi veya sorumluluğu başarıyla yerine getirebilen kişileri tanımlamak için kullanılan bir deyimdir. Bu deyim, bir kişinin zamanını ve enerjisini etkili bir şekilde yöneterek, birbirinden bağımsız iki görevi aynı dönemde üstlenip başarıyla tamamlayabilme yeteneğini ifade eder.

BİR KOFLUĞA İKİ KARPUZ SIĞDIRMAK DEYİMİNİN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Ne yaptın ne ettin bir kofluğa iki karpuz sığdırdın ya helal olsun sana."