Bir mesleğin sonu geliyor. Yüzbinlerce insan ekmeksiz kalacak. Testi geçti

Çinli bir otomotiv şirketi otonom yarı otomatik TIR teknolojisi geliştirdiğini duyurdu. Test edilen TIR halka açık alanda bile başarılı olunca herkes yüzbinlerce insanın işsiz, ekmeksiz kalacak olmasına üzüldü.

Bir mesleğin sonu geliyor. Yüzbinlerce insan ekmeksiz kalacak. Testi geçti

Otonom kamyon şirketi olan Çinli TuSimple insansız tamamen otonom bir yarı kamyon sürüşünü başarıyla gerçekleştirdiğini duyurdu. Şirket, Çin'de ilk sürücüsüz kamyon yolculuğunun başarıyla tamamlandığını ifade etti.

125 KM'LİK OTONOM SÜRÜŞ SAĞLIYOR

Şirket, Aralık 2021'de Amerika'nın Arizona eyaletinden bir demir yolu ile Phoenix'teki bir dağıtım merkezi arasında yaklaşık 125 km'lik bir otonom yolculuğunu başarıyla tamamlamıştı.

HALKA AÇIK ALANDA GERÇEKLEŞTİ

TuSimple, Çin'de gerçekleştirdiği sürüşte ise Yangshan Derin Su limanı Park'ından Donghai Köprüsüne kadar halka açık otoyollar ve caddelerde sürüşünü başarıyla tamamladı.

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JAPONYA'DA DENENMEYE BAŞLANDI

TuSimple'ın, bu ayın başlarında sürücüsüz kamyonlarını Japonya'da test etmeye başladığı ve Asya pazarlarına daha fazla yatırım yaptığı belirtildi.

YÜZBİNLERCE KİŞİ EKMEKSİZ, İŞSİZ KALACAK

Tüm bu güzel teknolojik gelişmelerin yanında insanlar durumun olumsuz yönlerini de düşündüğü zaman yüzbinlerce kişinin işsiz kalacağını düşünerek sevinemediğini belirtti. Ekmeksiz kalacak işçilerin yanında bu teknolojik gelişmeye dair yeterince araştırma yapılmadı. Dolayısıyla insanlar ve diğer canlılar açısından bu aracın güvenli olup olmayacağı şu an için belirsizliğini koruyor.

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