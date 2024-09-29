Bir pire için yorgan yakmak deyimi ne anlama geliyor?

Bir pire için yorgan yakmak deyimiyle asıl anlatmak istenen şey; Küçük bir sorunu çözmek adına, aslında çok daha büyük ve önemli bir şeyi feda etmek.

Bu deyim, genellikle küçük bir zarardan kurtulmak için gereksiz yere büyük bir fedakarlık yapmanın mantıksızlığını vurgular.

Bu tür davranışlar, genellikle aceleci ve düşüncesiz kararların sonucudur ve uzun vadede daha büyük kayıplara yol açabilir. Bu nedenle, sorunları çözmeye çalışırken, alınan önlemlerin orantılı ve mantıklı olmasına dikkat etmek önemlidir.

BİR PİRE İÇİN YORGAN YAKMAK DEYİMİNİN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Bugünkü mevkine güvenip kimseyi kırma hayat çok acımazdır yarın bir bakarsın onların eline düşmüşsün, bir pire için yorgan yakma sonra çok pişman olursun."