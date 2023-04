Bir seçim için bu sözler söylenir mi? Bozdağ’dan seçmenleri hedef alan skandal sözler

Şanlıurfa'dan AK Parti milletvekili adayı olan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Şanlıurfa Eşraf Buluşması'nda yaptığı konuşmada, Millet İttifakı'na giden her oyun 'teröre' nefes olacağını iddia ederek, "Türkiye'nin dağları da dereleri de illeri de terörün başına indi. Sadece Türkiye'de değil, sınırımızın dışında da terör örgütleriyle etkin mücadele ederek oralarda da onları etkisiz hale getiriyoruz. Şimdi neden bizim karşımızda duruyorlar? Çünkü terörle etkin ve kararlı mücadele onların nefes alanlarını tamamen yok etti. Nefes alacak yer bulamaz hale geldiler. İHA'lar, SİHA'lar, Kızılelma, bu memleketin elde ettiği yeni imkanlar onlara her şeyi dar etti. O yüzden nefes almak için bu iktidarın gitmesine ihtiyaçları var. Millet İttifakı'na giden her oy teröre nefes olur, büyük Türkiye'nin yürüyüşüne sekte vurulur. Türkiye'nin son 20 yılda kazandığı bu büyük değişime gerçekten zarar verecektir. O yüzden yeni dönemde ülkemizin huzurunu, istikrarını korumak için de her şeyi bir kenara bırakıp yeniden yekvücut olmamız gerekir" ifadelerini kullandı.

Bozdağ, "14 Mayıs'ın akşamı Türkiye'de iki fotoğraftan biriyle karşılaşılır. Ya şampanya patlatıp bunu sabaha kadar kutlayanlar olacak ya da temiz alnını şükür için secdeye koyup Rabb'ine hamdedenler olacak. Bu ikisinden birini oluşturmak bizim, aziz milletimizin elindedir. O gece kimi sevindireceğimize iyi karar verelim. Ya Kandil sevinecek ya Şanlıurfa'nın asil insanları sevinecek. Ya FETÖ sevinecek ya bu milletin temiz evlatları sevinecek. Ya ABD'nin başkanı orada keyif yapacak ya da Türk milletinin her bir hanesi 'Cevabı ABD'ye verdik, AB'ye verdik, Türkiye'nin seçimi Londra'da, Washington'da değil Şanlıurfa'da yapılır, iktidarı da başka ülkeler değil, Şanlıurfa'nın asil insanları tayin eder' diye onlara büyük bir Osmanlı tokadını yapıştıracaktır" diye konuştu.

Bekir Bozdağ, sözlerine şöyle devam etti; "Siz olsanız bir yere giderken ailenizi Kılıçdaroğlu'na mı emanet edersiniz Tayyip Bey'e mi emanet edersiniz? Ailemizi emanet edemeyeceğimiz insanlara ülkemizi lütfen emanet etmeyelim."