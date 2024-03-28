Bir şehrimiz bu tehlikeyle boğuşuyor. Vatandaşlara mesajlar gönderildi

Kaynak: DHA
Bir şehrimiz bu tehlikeyle boğuşuyor. Vatandaşlara mesajlar gönderildi
Sivas'ta iklim değişikliğinin etkileri, tarla farelerinin sayısında belirgin bir artışa yol açtı. Şehir merkezi ve çevresindeki 16 ilçede, tarlalarda sıkça rastlanan bu durum, çiftçiler arasında endişeye neden oldu.

Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, "2024 yılında havanın değişkenliği, tarla farelerinin beklenmedik bir şekilde çoğalmasına neden oldu. Bu durum, tüm tarım ürünlerine zarar veriyor. Çiftçilerimizi bu konuda bilgilendirdik ve gerekli önlemleri almaları için uyarılar yaptık. Sivas'ta daha önce böyle bir sorunla karşılaşılmamıştı" diye belirtti.

Son dönemdeki iklim değişiklikleri ve kar yağışının azalması, tarla farelerinin popülasyonunda artışa sebep oldu.

Özellikle Altınyayla ilçesi başta olmak üzere, şehir merkezi ve diğer ilçelerdeki çiftçiler, tarlalarında yoğun tarla faresi varlığından şikayetçi. Buğday başta olmak üzere, yumru bitkiler ve diğer birçok tarım ürününe zarar veren fareler, çiftçilerin huzurunu bozuyor.

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Çetindağ, “Bu yıl havanın farklı olması, tarla faresi popülasyonunun aşırı artışına ve ani çoğalmasına neden oldu. Tarla farelerinin zarar vermediği ürün yok denecek kadar az. Çiftçilerimize gerekli uyarıları yaptık ve bu sorunla mücadele etmeleri için mesajlar gönderdik. Sivas'ta daha önce böyle bir durumla karşılaşmamıştık. Bu sorunla mücadelede kullanılan zehirli buğdayın etkinliği, bilim insanları tarafından detaylı bir şekilde tartışılmalı. İklim değişikliğiyle birlikte bu tür sorunlara karşı hazırlıklı olmalıyız” dedi.

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