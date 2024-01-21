Yapımcılığını Bozdağ yapımın üstlendiği Bir Sevdadır dizisinin başrolünde Feyyaz Şerifoğlu ve Sude Zülal Güler yer alıyor. TRT1 ekranlarında yayınlanacak Bir Sevdadır’ın yönetmenliğini Mehmet Bozdağ, senaristliğini ise Ayşe Ferda Eryılmaz ile Nehir Erdem üstleniyor. Bir Sevdadır ilk bölüm ne zaman? Bir Sevdadır ne zaman başlıyor?

BİR SEVDADIR İLK BÖLÜM NE ZAMAN?

TRT1 ekranlarında başlayacak Bir Sevdadır dizisinin ilk bölümü 31 Ocak Çarşamba günü yayınlanacak.

BİR SEVDADIR KONUSU NE?

Spor temalı bir dizi olan ve "Hayat futbola benzer" sloganıyla tanınan yapımda, ünlü futbolcu Yasin'in ve kaderine meydan okuyan Yeşil'in öyküsü anlatılıyor. Dizi, futbolun sadece bir spor dalı olmanın ötesine geçerek, hayatın zorluklarına ve mücadelelerine odaklanıyor. Yasin'in futbol sahasındaki başarıları ve yaşadığı duygusal anlar, izleyicilere hayatın içindeki stratejileri, zaferleri ve zorlukları hatırlatıyor. Yeşil karakteri ise kendi kaderiyle yüzleşirken, yaşadığı zorluklara direniyor ve kendi hayatını şekillendirme mücadelesi veriyor. Dizinin temelinde futbolun getirdiği evrensel temalar, zaferler, hayal kırıklıkları, dostluklar ve aşklar gibi unsurlar bulunuyor. "Hayat futbola benzer" sözü, dizinin izleyicilere futbolun ötesinde, yaşamın her anının bir mücadele, strateji ve duygu zenginliği içerdiği mesajını iletiyor.