Bir sosyal medya kullanıcı Dilan Polat'ın taklidini yaptı: "Bir gün evimizden, burnumuzdan haram geçmedi"

Bir sosyal medya kullanıcısı Dilan Polat'ın "Bir gün evimizden, burnumuzdan haram para geçmedi" diyerek ekmeği öpüp alnına koyduğu videoyu taklit edince video yeniden gündem oldu.
17 Kasım 2023 Cuma
Bir sosyal medya kullanıcısı Dilan Polat'ın "Bir gün evimizden, burnumuzdan haram para geçmedi" diyerek ekmeği öpüp alnına koyduğu videoyu taklit edince video yeniden gündem oldu.
Bir sosyal medya kullanıcısı Dilan Polat'ın "Bir gün evimizden, burnumuzdan haram para geçmedi" diyerek ekmeği öpüp alnına koyduğu videoyu taklit edince video yeniden gündem oldu.