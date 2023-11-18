Dilan Polat'ın kocası Engin Polat ve Nihal Candan vücut diliyle mesaj mı gönderdi? Aynı şeyi yaptılar

Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarıyla tutuklanan Engin ve Dilan Polat'ın ardından gözler aynı onlar gibi aniden yükseliş yaşayan diğer sosyal medya fenomenlerine çevrilmişti.

Nihal ve Bahar Candan, “Suç örgütüne üye olma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderildi.

Engin Polat tutuklanırken Emniyet çıkışı kafasını yukarı kaldırarak gökyüzüne baktı.

Bu işarete kimse anlam verememişti. Ancak Nihal Candan da aynı işareti yapınca sosyal medyada merak konusu oldu.

İşaret hakkında farklı yorumlar geldi. Nihal Candan ve Engin Polat’ın çete liderlerine mesak gönderdikleri yönünde iddialar da geldi. Çete liderlerine “Biz konuşmadık” mesajı verdikleri öne sürüldü.

Öte yandan Sisi lakaplı Seyhan Soylu da Candan’ın Engin Polat’a bir mesaj yolladığını iddia etti.

Sosyal medyada bu işaret viral olurken acaba vücut dilleriyle birbirilerine mi yoksa çete liderlerine mi mesaj yollamak istedikleri tartışma konusu oldu.

NELER OLDU?

İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım'da düzenlenen operasyonda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında daha önce şirketlerinde yapılan aramalarda dijital materyal ve defterlere el konulan Polat çiftinin de yer aldığı şüphelilerle ilgili Mali Suçları Araştırma Kurulunca (MASAK) ön inceleme raporu hazırlanmış, raporda, tasfiye halindeki 3 firmadan aile bireylerine ait şirketlere sözde ticaret karşılığında sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon lira para girişi olduğu belirlenmişti.

DİLAN POLAT VE ENGİN POLAT ÇİFTİ TUTUKLANDILAR

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, haklarında Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet suçlarından soruşturma başlatılan Engin ve Dilan Polat çifti, 1 hafta önce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

CANDAN KARDEŞLER DE TUTUKLANDI

Dolandırıcılıktan elde ettikleri paraları akladıkları ve 100 milyonluk vurgun yaptıkları iddia edilen Bahar Candan, Nihal Candan ve Hacı İsrafil S. emniyetteki işlemlerinin ardından Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi. Adliyeye getirilen Bahar Candan, Nihal Candan ve Hacı İsrafil S. savcılıkta verdikleri ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği'ne sevk edilmişti. Avukat Feyza Altun, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda Nihal ve Bahar Candan kardeşlerin tutuklandığını açıklamıştı.