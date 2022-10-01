1 Ekim 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
YAZARLAR
Servet AVCI
Servet AVCI

Bir tek siz akıllısınız!

[email protected]
YAZARIN SAYFASI
+
Aa
-
1 Ekim 2022 Cumartesi

Onlarca yıl öncesinden söz etmiyoruz… Altı-yedi yıl önce yaşananlar, bir film senaryosu değil, bu ülkenin gerçeğiydi maalesef…

Üniversitelerde terör estirilip, vatansever öğrenciler katledilince olaylar 'karşıt görüşlüler'in çatışması olarak sunuluyordu…

Kimsenin karşı görüş belirtmesini istemedikleri bir korku ve suç pompalayan 'JİTEM edebiyatı' vardı!.. PKK'nın her türlü terörünü, özellikle de sivillere yönelik olanlarını, devlete yıkmaya pek meraklı anlayış iyi biliyordu bu işleri!.. Hani 'faili meçhul' edebiyatıyla devleti mahkûm edip PKK'yı işin içinden sıyırmaya çalışan kafa vardı ya işte o!.. Devletin katil olduğunu sözde vurgulamak için 'asit kuyuları'nda insanların eritildiğini söylüyordu!..

Peli-kancıkların devlete 'katil' üstelik 'seri katil' dedikleri 'aydınlanma' dönemini hatırlıyoruz değil mi? Bir seçim öncesinde, Van'da, "Biz gidersek Beyaz Toroslar gelir diyordu" ya bir Başbakan eskisi...

***

Bebek katili bir teröristi, kendi haber dillerinde 'bebek katili' ve 'terörist' olmaktan çıkaran ve adeta saygın bir muhataba çeviren 'devlet televizyonumuz' bir de 'devletimizin haber ajansı' vardı…

Bir katliam gerçekleştiğinde PKK'yı topyekun suçlamak yerine 'PKK içinde barışı istemeyen şahinler'i işaret etmek gerekiyordu!.. Hani PKK her eylem koyduğunda "Bunu Öcalan ve onun kontrolündekiler yapmamıştır... Yapsa yapsa dış güçlerin kontrolünde olan ve barışı sabote eden şahinler yapmıştır" diye savunmaya geçen 'kontrollü aydın' gazeteci, yazar ve sanatçılarımız vardı!..

Kandil-İmralı-Ankara hattında posta güvercinliği yapıp da 'Karayılan'ın gözlerinde barışın ışığını yakalayan' ve hâlâ devletin nimetlerini yiyen gazetecilerimizi de unutmuyoruz tabii ki!..

***

Bizim zaten sicilimiz bozuktu!.. Kendi ağzımızla itiraf edip özür dilemedik mi 'Dersim meselesi' yüzünden? Kendi kendimizi 'katliamcı' ilân etmedik mi resmî ağızlardan?

Biz değil miydik 'ret, inkâr ve asimilasyona son vermek'le övünen ve böylece eskiyi kendi ağzımızla mahkûm eden? Kendi devletini ve uygulamalarını karalamak için 'düşman'la yarışan başkası mıydı?

***

Önümüzdeki seçimlerle ilgili vatandaş olarak nasıl davranacağımızı kimlere sorsak? "Bebek katili denilen adam bize geleceği gösterdi" diyen akil gazeteci yine bilir mi doğru cevabı acaba?

Yok yok, "Öcalan yaşatmayı seçti. Asıl bölücü, bayrakla üzerimize yürüyenler" görüşünün sahibi 'düzen destekli' aydınlar  daha iyi bilir belki de!..

O da bilemezse şayet, "PKK terör örgütü değildir, ona terörist demek havuza 'göl' demektir" buyuran sosyolog görünümlü havuz canlılarının mı fikrini alsak?

"PKK bayrağı açmayı suç olmaktan çıkardık" diye rezilliğini marifetmiş gibi sunan eski Bakan'ın mı kapısını çalsak? Sonra da bir soru daha sorsak: "Onların yerinde olsan sen de gerçekten dağa çıkar mısın? Yine aynı görüşte misin?"

HDP'ye soramayız, çünkü ayıp olur!.. Onların terörle terörizmle işi olmaz!.. Şu kadar milyon oy almış legal bir parti!.. 'Sivil uzantı' filan değil yani!..

***

Baskıcı ve ceberut devlet politikalarının sonucuydu terör!.. Tek suçlu Kemalist rejimdi!..  O ve uygulamaları ortadan kaldırıldığında terörü doğuran sebepler de yok olacaktı!..

Dün devletin gözünü bağlayanların, o bağlayanların talimatlarıyla devleti ve tarihimizi kalemleriyle ve kelamlarıyla karalamaktan utanmayanların, yeni Türkiye'yi bir teröristle birlikte inşa etmeye kalkanların diliydi bu…

Şimdi seçimler geliyor ya, sanki bütün bunlar hiç yaşanmamış gibi PKK ve HDP'yi propagandalarının öznesi haline getiriyorlar, 'karşı'yı dövmek için… İroni  gibi her şey!.. 

DİĞER YAZILARI
TÜM YAZILARI
DİĞER YAZARLAR
﻿Terörün yarattığı reaksiyon
﻿Terörün yarattığı reaksiyon
﻿Ahmet GÜRSOY
﻿Terörün yarattığı reaksiyon
﻿ABD'nin standardı, "ulusal çıkarlar" ise...
﻿ABD'nin standardı,
﻿Arslan BULUT
﻿ABD'nin standardı, "ulusal çıkarlar" ise...
﻿'Birimiz Karanlıktayken Hiçbirimiz Aydınlıkta Değiliz'
﻿'Birimiz Karanlıktayken Hiçbirimiz Aydınlıkta Değiliz'
﻿Arslan TEKİN
﻿'Birimiz Karanlıktayken Hiçbirimiz Aydınlıkta Değiliz'
﻿Perde gerisi kararan eylem!!!
﻿Perde gerisi kararan eylem!!!
﻿Mehmet FARAÇ
﻿Perde gerisi kararan eylem!!!
﻿15 milyon ağaç kesilecek
﻿15 milyon ağaç kesilecek
﻿Murat AĞIREL
﻿15 milyon ağaç kesilecek
﻿Soylu'nun istifası yetmez Erdoğan da istifa etmeli
﻿Soylu'nun istifası yetmez Erdoğan da istifa etmeli
﻿Orhan UĞUROĞLU
﻿Soylu'nun istifası yetmez Erdoğan da istifa etmeli
﻿Engelsiz bankacılık mümkün mü?
﻿Engelsiz bankacılık mümkün mü?
﻿Remzi ÖZDEMİR
﻿Engelsiz bankacılık mümkün mü?
﻿Vay arkadaş!..
﻿Vay arkadaş!..
﻿Selcan TAŞÇI
﻿Vay arkadaş!..
﻿Bu eğitim sistemiyle yol almamız çok zor
﻿Bu eğitim sistemiyle yol almamız çok zor
﻿Yaşar ÖZAY
﻿Bu eğitim sistemiyle yol almamız çok zor
﻿Bir tek siz akıllısınız!
﻿Bir tek siz akıllısınız!
﻿Servet AVCI
﻿Bir tek siz akıllısınız!
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.