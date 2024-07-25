Bir temizlik ürününe yüzde 42 zam! Türkiye'de en çok kullanılan markaydı

Son günlerde Türkiye'de ekonomik şartlar giderek ağırlaşırken, tüketicilerin temel ihtiyaçlarına yönelik ürünlerdeki fiyat artışları da dikkat çekiyor. Bir markette çekilen görsele göre, ünlü çamaşır suyu markası Domestos'un fiyatı ciddi bir zamla karşı karşıya kaldı. Domestos'un perakende satış fiyatı, 108 liradan 154 liraya yükseldiği bildirildi.

DOMESTOS’A YÜZDE 42 ZAM

Ülkede her geçen gün artan enflasyon ve döviz kurlarındaki dalgalanmaların etkisiyle, temizlik ürünleri gibi günlük yaşamın ayrılmaz bir parçası haline gelen ürünlerin fiyatları da sürekli olarak yükseliyor. Domestos'un fiyatındaki bu yüzde 42'lik artış, tüketiciler üzerinde büyük bir mali baskı yaratırken, aynı zamanda mutfaklar ve banyolar için vazgeçilmez bir ürün olan çamaşır suyunun erişilebilirliğini de zorlaştırıyor.

Ekonomi uzmanları, bu tür fiyat artışlarının geniş çaplı tüketici davranışlarını etkileyebileceği konusunda uyarıyor. Gıda ve temizlik gibi temel ürünlerdeki sürekli artan maliyetler, tüketicilerin harcamalarını yeniden gözden geçirmelerine neden olabilir ve aile bütçelerini olumsuz yönde etkileyebilir.

“TEMEL İHTİYAÇLARIN KARŞILANMASINDA YENİ ZORLUKLAR ORTAYA ÇIKABİLİR”

Domestos'un fiyatındaki bu son artış, ekonomik istikrarsızlığın ve tüketici güveninin zayıflığının bir göstergesi olarak da değerlendiriliyor. Özellikle sabit gelire sahip aileler için bu tür fiyat artışları, günlük yaşamı daha da zorlaştırabilir ve temel ihtiyaçların karşılanmasında yeni zorluklar ortaya çıkarabilir.

Tüketiciler, önümüzdeki dönemde benzer fiyat artışlarının diğer temel ürünlerde de görülebileceği endişesi taşırken, ekonomik gelişmeleri yakından takip etmeye devam ediyor.