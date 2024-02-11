Bir tutam bin şifa...

Celil Kurşun
Bir tutam bin şifa...
Bir tutam maydanozun şifasını duyunca şaşıracaksınız, maydanozun faydalarını saymakla bitiremeyiz

Maydanoz, dünyadaki en besin değeri yüksek yiyeceklerden birisi ve bir demir kaynağı. Genellikle taze olarak tüketilen maydanozda, kalsiyum, potasyum, kükürt ve A vitamini vardır. Bir tutam maydanoz, günlük C vitamini ihtiyacının büyük bir kısmını karşılar. Böbrekleri, karaciğeri ve idrar yollarını temizlemeye yardımcı olur.

Kan şekerini normal düzeyde tutar ve kansere karşı da korur.

Bir tutam taze maydanoz, kötü nefes ve kokuları giderir.

Ağır bir yemekten sonra bir tutam taze maydanoz yemek, sindirimi rahatlatır ve şişkinliği önler.

Antibakteriyel özelliği ile ağızda kötü nefese neden olan bakterilerin üremesini durdurur.

Maydanoz, kilo vermek isteyenlerin de arkadaşıdır.

Maydanozun besin değeri yüksektir ve metabolizmayı canlandırır.

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