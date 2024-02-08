Böbrek dostu prostat düşmanı çiçek

Filiz Kıral
Böbrek dostu prostat düşmanı çiçek
İşte altın otu çiçeğinin bilinmeyen faydaları

Altın otu, güneş çiçeği olarak da tanınan bir bitkidir. Bilimsel adı Helichrysum Arenarium’dur. Dalakotu, mayasılotu, helichrysum italicum, aspleniaceae gibi farklı isimleri de vardır.

Aktarlarda şifalı bir bitki olarak bulunabileceği gibi, görünümü nedeniyle süs bitkisi olarak da tercih edilir. Altın otundan, çay ve yağ elde edilir. Bu yağ, kozmetikten sağlığa pek çok alanda kullanılır. Altın otu, kayalık ve dağlık bölgelerde doğal olarak yetişir.

Avrupa kökenli bir bitki olmasına rağmen Anadolu’da da popüler bir bitki haline gelmiştir. Altın otu, P vitamini ve diğer mineraller bakımından zengin bir bitkidir. Günlük beslenmede karşılanamayan bazı ihtiyaçları gidermeye yardımcı olur. Altın otu; mide dostu, sindirimi kolaylaştırıcı, basur, eklem ağrıları ve varis gibi sorunlara iyi gelen bir bitkidir. Altın otunun özellikleri; idrar söktürücü, kabız yapıcı, gaz giderici, safra artırıcıdır.

HANGİ HASTALIKLARA İYİ GELİR?

Altın otunun tavsiye edildiği hastalıklar ise; sarılık, karaciğer sirozu, nevralji, cinsel güçsüzlük, raşitizm, kulak çınlaması, kulak duyma zorluğu, romatizma, siyatik, safra kesesi iltihabı ve taşı, mesane ve böbrek iltihabı, ağrılı idrar yapma, düşük tansiyon, kan tükürme, egzama.Vücuttan idrar atılması su kaybına neden olur ve bu da 1- 2 kilo kaybına yol açabilir.

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