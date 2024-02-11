Önce tat sonra at

Erhan Songür
Önce tat sonra at
Yemeğin tadına bakmadan neden tuz atılmaz? İşte yanıtı...

TUZ BÖBREĞE ZARARLI MI?

Tuz, vücudumuz için gerekli bir mineral, ancak fazla miktarda alındığında sağlığımızı olumsuz etkileyebilir. Tuzun böbreklere zararı şunlar:

Tuz, kan basıncını yükselterek böbreklerin kanı filtreleme ve temizleme işlevini bozar. Bu da böbreklerde hasara ve böbrek taşlarına neden olabilir.

Tuz, böbreklerin içindeki basıncı artırarak böbrek hücrelerinin yaşlanmasını hızlandırır. Bu da böbrek fonksiyonlarının azalmasına ve böbrek yetmezliğine yol açabilir.

Tuz, insülin direncini artırarak diyabet riskini yükseltir. Diyabet de böbrek hastalıklarının en önemli nedenlerinden biridir.

Tuz, mide kanseri riskini artırır. Mide kanseri de böbreklerin çalışmasını etkileyebilir.

Bu nedenlerle, tuz tüketimini azaltmak ve böbrek sağlığını korumak için şu önerileri uygulayabilirsiniz:

Günde 5 gramdan fazla tuz tüketmemeye çalışın. Tuzlu yiyeceklerden, işlenmiş gıdalardan, salamura ve turşu gibi ürünlerden kaçının.

Yemeklere tuz yerine baharat, limon suyu, sirke gibi doğal tatlandırıcılar kullanın. Yemeğin tadına bakmadan tuz atmayın.

Bol su için. Su, vücuttaki fazla tuzu ve toksinleri atmanıza yardımcı olur. 2 litre su içmeyi ihmal etmeyin.

Düzenli olarak sağlık kontrolü yaptırın. Böbrek hastalığı, kan ve idrar testleri ile ultrasonografi ile teşhis edilebilir. Erken tanı ve tedavi, böbreklerinizi korumanızı sağlar.

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