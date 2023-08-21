Bir ülkede Tiktok ve Telegram yasaklandı

Editör: Turgay BEŞYILDIZ

Somali İletişim ve Teknoloji Bakanlığı, sosyal medya ile ilgili aldığı yeni kararları duyurdu.

Bakanlık tarafından düzenlenen "İletişim, İnternet ve Sosyal Medya Güvenliği Konferansı" sonrası alınan karar kapsamında ülkede Tiktok, Telegram ve 1XBET'in yasaklanması talimatı verildiği duyuruldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Konferansta Somalili gençlerin hayatını olumsuz yönde etkileyen hatta ölümlere neden olan Tiktok, Telegram ve 1XBET platformlarının kapatılmasının önemli olduğu kararlaştırıldı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, gençlerin ve kadınların çoğunlukta olduğu bu platformların "ahlaka aykırı durumlar sergilediği" kaydedilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Ulusal Telekomünikasyon Kanunu'nun 64 ve 65. maddelerinin uygulanması amacıyla, İletişim ve Teknoloji Bakanlığı, Somali toplumunun yaşam biçimini etkileyen ve kötü davranışlarda artışa neden olan iletişim ve internet araçlarını kullanırken ahlaki davranışlarını korumak için çalışmaktadır."