Bir Yamal'a bak bir de bizim çocuk işçilere. 'Avrupa bizi kıskanıyor' diyenlere ibret olsun

İspanya milli takımının 16 yaşındaki yıldızı, Barcelonalı Lamina Yamal Avrupa Futbol Şampiyonası'nın en genç futbolcusu.

İspanya milli takımının önce Hırvatistan'ı(3-0), ardından İtalya'yı(1-0) yendiği maçlarda gösterdiği performansla alkış aldı.

Özellikle İtalya karşısında çok etkiliyken, 71. dakikada oyundan alındı.

Hatta teknik direktör Teknik direktör Luis de la Fuente bu yüzden ülkesinde ağır bir şekilde eleştirildi.

Ancak bu değişikler taktiksel değil yasal zorunluluktan kaynaklanıyor.

Alman Gençliği Koruma Kanunu'na göre reşit olmayanların (18 yaş altı gençlerin) akşam 20.00'den sonra çalışmasına izin verilmiyor.

Bu yasa sadece Alman vatandaşları için değil yabancılar için de geçerli.

Bu süre duş almayı, röportaj yapmayı ve dışarı çıkmayı da kapsıyor. Bunlardan herhangi biri saat

23:00'ten sonra meydana gelirse, çalıştırana 30 bin euro para cezası uygulanıyor.

İşte Yamal'ın oyundan alınma nedeni bu yasa.

Türkiye çocuk işçi çalıştırma konusunda Avrupa rekortmeni.

Üstelik hiçbir sosyal güvenceleri yok.

Lamina Yamal örneğinde olduğu gibi Almanlar'ı kıskanmamak elde mi?

Avrupa bizi kıskanıyor diyenlere ibret olsun.