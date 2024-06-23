Arda Güler sana ne yaptı? Ayıp ettin Ronaldo

A Milli Takımımız'ın, 2024 Avrupa Şampiyonası'ndaki ikinci maçında Portekiz'e 3-0 yenilmesinin yankıları devam ediyor.

Mücadelede hiçbir varlık gösteremeyen Ay-Yıldızlı ekibimizde özellikle Arda Güler'in ilk 11'de oynatılmaması nedeniyle teknik direktör Vincenso Montella eleştirilerin odak noktasında.

Maçta bir dikkat çeken detay daha var. O da Cristiano Ronaldo'nun, Milli Takım'ın yıldızı Arda Güler'i görmezden gelmesi...

Maçın bitiş düdüğüyle birlikte sahaya giren futbolcuların tebrikleşmesi esnasında, Portekiz’in tecrübeli yıldızı Ronaldo’nun, Arda Güler’e karşı ilgisiz tavrı gözlerden kaçmadı. Arda’nın dokunuşuna rağmen herhangi bir karşılık vermeyen Ronaldo’nun bu davranışı, futbolseverler arasında tartışma konusu oldu.

Genç yetenek Arda Güler, daha önce Gürcistan’a attığı golle, “Avrupa Şampiyonası maçında gol atan en genç oyuncu” unvanını Ronaldo’dan devralarak tarihe geçmişti. Bu başarısıyla Avrupa futbolunda adından söz ettiren Arda, Ronaldo’nun rekorunu kırarak dikkatleri üzerine çekmişti.