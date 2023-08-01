Bir yıldız daha Suudi Arabistan'a transfer oldu

Suudi Arabistan Birinci Futbol Ligi takımlarından El-İttihad, İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'un Brezilyalı orta saha oyuncusu Fabinho'yu transfer etti.

Ligde geçen sezonun şampiyonu El-İttihad, Karim Benzema, N'Golo Kante ve Jota'dan sonra kadrosuna önemli bir isim daha ekledi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 29 yaşındaki Fabinho ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.

Brezilyalı milli futbolcunun bonservis bedeline ilişkin bilgi verilmedi ancak İngiliz basını, transferin 40 milyon sterlin karşılığında gerçekleştiğini öne sürdü.

(AA)