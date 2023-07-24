Bir zam da pirince geliyor. Vatandaş pilav yerine zam yiyecek

Gıda fiyatlarındaki rekor artışa bir yenisi daha ekleniyor. Hindistan, enflasyonu kontrol altına almak için pirinç ihracatını yasakladı. Uzmanlar, küresel gıda fiyatlarının yeni rekorlar kırılabileceğini duyurdu.

Bir zam da pirince geliyor. Vatandaş pilav yerine zam yiyecek

Rusya'nın tahıl koridoru anlaşmasını yenilememesinin ardından Hindistan'da basmati pirinci dışında ki tüm pirinçlerin ithalatı yasaklandı.

Bu yasağın sonrasında buğday ve mısır fiyatlarına zam geldi. Uzmanlar, pirinç fiyatlarına rekor düzeyde zam geleceğini ifade edildi.

BİR ZAM DA PİRİNCE GELİYOR

Karar Gazetesi'nde yer alan habere göre; küresel pirinç ihracatının yüzde 40’ından fazlasını oluşturan Hindistan’ın yasağında basmati pirinci için geçerli olmasa da, basmati olmayan beyaz pirinç, ihracatın yaklaşık yüzde 25'ini oluşturuyor. Hint pirincinin uluslararası satışları, yılın haziran ayına kadar yüzde 35 artarken, Hindistanlılar pirinç için bir yıl öncesine göre yüzde 11,5 daha fazla ödüyor.

Hindistan hükümeti, yeni yasağın "Hindistan pazarında pirincin yeterli miktarda bulunmasını sağlayacağını ve yerel tüketiciler için fiyatların düşmesine katkıda bulunacağını bildirdi. Hindistan'ın hamlesi, birçok Asya ülkesinden gelen pirinç fiyatlarını küresel piyasalarda yükseltirken, uzmanlar, fiyatların önümüzdeki günlerde önemli ölçüde artmasını beklediklerini söylüyor." açıklaması yapıldı

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