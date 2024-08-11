Bir zamanlar balık tutuluyordu, şimdi zehir

Söz konusu firmalara karşı, Beypiliç firmasının yakınındaki Akçakavak köyünde vatandaşlar, muhtarlar ve siyasilerden oluşan bir grup eylem düzenledi.

Eyleme MHP Bolu Milletvekili İsmail Akgül, MHP Bolu İl Başkanı Ayhan Çelikkol, MHP İlçe Başkanı Selami Taşdöven ve AK Parti Merkez İlçe Başkanı Cihan Yavuz katıldı. Vatandaşlar, dereden sağlanan su ile tarım yaptıklarını ve mahsullerinin zarar gördüğünü belirterek tepkilerini dile getirdi.

Çatakören köyü Muhtarı Selim Arslan, Büyüksu Deresi’nin kirli olmasını kabul etmediklerini ve insan ile hayvan sağlığına yönelik riskler hakkında yetkilileri uyardıklarını söyledi. Yazıören köyü Muhtarı Abdullah Özkan ise, dere suyunun eski temizliğini kaybettiğini ve canlıların yaşamadığını ifade ederek, sulama yapılan mahsullerin zarar gördüğünü belirtti. Bir vatandaş, suyun arıtma sonrasında pislik içerdiğini ve doğal renginde akmadığını söyledi.

"SERİNLEMEK İÇİN SUYA GİREN MANDALAR BİLE GİRMİYOR"

Yazıören köyü Muhtarı Abdullah Özkan, "Biz bu su temiz olduğunda 15 yaşlarımızdaydık. Yukarıdan baktığımızda aşağıdaki balıkları görüyorduk. Bizden önceki nesil bu suda yüzmeyi öğrendi. Bizde tam yüzmeyi öğrenecekken Büyüksu Deresi pis akmaya başladı. Gençliğimizde burada balık tutuyorduk ama şuan tutamıyoruz. Şuan bu suda bırakın canlı yaşamasını, serinlemek için suya giren mandalar bile girmiyor. Bu suyla mecbur sulama yapıyoruz. Ama yapılan sulama neticesinde mahsullerimiz yanıyor. Örnek verecek olursak Bahçeköy köyü muhtarı burada. Onun patates tarlası var Büyüksu Deresi’nin kenarında. İlk sulamasında tarlasında ekili olan patates yandı" diye konuştu.

MHP Bolu Milletvekili İsmail Akgül, özel sektörün denetimlerden kaçmak için hileli sistemler kullandığını ve denetimlerin sıklaştırıldığını belirtti. Ayrıca, Bolu Belediyesi’nin arıtma kapasitesinin artırılması gerektiğini ve gerekirse yeni bir arıtma tesisi yapılması gerektiğini ifade etti. Siyasiler, Bolu Belediyesi’nin arıtma tesisinin kapasitesinin artırılması için çalışma yapacaklarını duyurdu.