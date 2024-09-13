Bir zamanların çocuk yıldızıydı: Son hâli yürek burktu

Eski çocuk yıldızı Amanda Bynes, Los Angeles sokaklarında yalnız yürüyüşler yaparken objektiflere yansıdı. Şöhretin parıltıları, hızlı başarı ve büyük kazanç vaatleri genç yıldızları cezbetse de, bu durum çoğu zaman ciddi tehlikeleri beraberinde getiriyor. Çocuk yaşta ünlü olanlar, genellikle bu parıltının ardındaki riskleri göremezler ve bu da duygusal çöküntüye yol açabilir. Amanda Bynes, bu zorlukları ilk elden deneyimleyenlerden biri.

Şöhretin getirdiği baskılar zamanla Amanda’nın hayatını zorlaştırdı ve sonunda madde bağımlılığına sürüklenmesine neden oldu. 2022'de annesinin dokuz yıl süren vesayetinin ardından özgürlüğüne kavuşan Amanda Bynes, şimdilerde daha sakin bir yaşam sürüyor. Tüm röportaj ve eğlence programı tekliflerini reddeden Bynes, Los Angeles'ta yaptığı düzenli yürüyüşlerle dikkat çekiyor. Son olarak, siyah saçları ve rahat bir kıyafetiyle objektiflere yansıdı. Siyah bir Prada çanta taşıyan Bynes, dantel etekli siyah bir elbise ve spor ayakkabılarla da görüntülendi. Paparazzilerin objektifine yakalanan Bynes, bir tütün ısıtıcısını tüttürürken hiç etkilenmemiş gibi görünüyordu.

Amanda Bynes Kimdir?

Amanda Bynes, 1986 doğumlu Amerikalı bir oyuncu ve şarkıcıdır. Çocuk yaşta başlayan televizyon kariyeriyle geniş bir hayran kitlesi kazanan Bynes, “All That” ve “The Amanda Show” gibi popüler komedi dizilerinde rol aldı. Genç yaşta elde ettiği başarılar, onu Hollywood'un en parlak yıldızlarından biri haline getirdi. Ancak zamanla şöhretin getirdiği zorluklar ve kişisel mücadeleler, Bynes'ın hayatında önemli değişikliklere neden oldu. Madde bağımlılığı ve kamuoyunda yaşadığı zorluklar, onun kariyerinde bir dönüm noktası oluşturdu. 2022'de annesinin vesayetinden kurtulmasının ardından, Bynes kendi kontrolünü yeniden sağlama mücadelesi veriyor.