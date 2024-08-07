Birbiri ile husumetli 2 suç örgütüne operasyon

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından Kırklareli merkezli 4 ilde elebaşılığını Nizamettin Gündüz ve Ercan Kartay’ın birbirleri ile husumetli iki ayrı suç örgütünde yönelik operasyon yapıldığını açıklandı.

Yapılan operasyonda içlerinde elebaşlarının da olduğu 30 kişinin yakalandığı açıklandı. Kırklareli merkezli İstanbul, Tekirdağ ve Diyarbakır’da yakalanan şüphelilerin suç işlemek amacı il örgüt kurdukları, kasten adam öldürmeye teşebbüs, yağma, mala zarar verme, tefecilik, fuhuş ve insan kaçakçılığı suçlarını işledikleri tespit edildi.

8 ruhsatsız tabanca ve 2 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Yerlikaya’nın paylaşımı şu şekilde oldu: