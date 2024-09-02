Birbirinin gözünü oymak deyimi ne anlama geliyor?

Birbirinin gözünü oymak deyimiyle asıl anlatmak istenen şey; Genellikle iki kişi ya da grup arasındaki ciddi anlaşmazlıklar ya da geçimsizlikler sonucunda meydana gelen şiddetli kavgaları ifade eder.

Bu deyim, taraflar arasında fiziksel bir çatışma olmasa bile, ilişkilerinin büyük ölçüde bozulduğunu ve düşmanca bir tavrın sergilendiğini anlatır. Aralarındaki sorunun o kadar derin ve çözülmez bir hale geldiğini vurgulamak için kullanılır, bu nedenle taraflar adeta birbirlerine zarar verme noktasına gelmiş gibidirler.

BİRBİRİNİN GÖZÜNÜ OYMAK DEYİMİNİN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Miras yüzünden kardeşler arasında çıkan anlaşmazlık, sonunda birbirlerinin gözünü oymaya kadar varan şiddetli bir kavgaya dönüştü."