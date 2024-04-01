Birçok ünlü isim yarışıyordu. İşte belediye başkanı seçilen ünlüler

Türkiye, 5 sene boyunca görevde olacak yerel yöneticilerini belirlemek için sandığa gitti. 61 milyonu aşkın seçmen, yaklaşık 207 bin sandıkta oyunu kullandı.
56 yaşındaki gazeteci ve sunucu Mesut Yar, bağımsız aday olduğu Muğla’nın Datça ilçesinde %7,51 oy alarak CHP ve MHP adaylarının gerisinde kaldı.
Ünlü teknik direktör Mustafa Denizli’nin 33 yaşındaki kızı Lâl Denizli, Cumhuriyet Halk Partisi’nin İzmir/Çeşme adayı olarak yarıştı. Yüzde 53,69 oy alan Denizli rakiplerini arkasında bıraktı.
Behzat Ç dizisi ile akıllara kazınan ünlü oyuncu Erdal Beşikçioğlu, Cumhuriyet Halk Partisi’nin Ankara/Etimesgut adayıydı. Yüzde 56,59 oy oranı alan Beşikçioğlu rakiplerini geçmeyi başardı.
AKUT'un kurucusu ve sporcu Nasuh Mahruki, bağımsız aday olarak yarıştığı İstanbul /Beşiktaş’ta yüzde 12,81 oy oranı ile CHP adayının ardından ikinci sırada yer aldı.
Şarkıcı Davut Güloğlu, Yeniden Refah Partisi’nin Düzce Belediyesi adayı olarak yarıştı. Yüzde 29,77 oy alan Güloğlu, AK Parti adayının ardından ikinci sırada kendisine yer buldu.
Ünlü şarkıcı Hakan Peker, İyi Parti’nin Safranbolu adayıydı. Yüzde 3,68 oy alan Peker, beşinci sırada yer aldı.
Eski futbolcu Gökhan Zan, Hatay Büyükşehir Belediyesi adayıydı. Zan, yüzde 2,01 oy alarak dördüncü sırada yer aldı.
Ünlü gazeteci İrfan Değirmenci, Türkiye İşçi Partisi’nin Ankara/Çankaya adayıydı. Yüzde 6,03 oy alan Değirmenci, CHP ve AK Parti adaylarının arkasında kaldı.