Birçok ünlü isim yarışıyordu. İşte belediye başkanı seçilen ünlüler

Erdal Beşikçioğlu, Lâl Denizli, Mesut Yar, Nasuh Mahruki, İrfan Değirmenci, Gökhan Zan ve Davut Güloğlu gibi ünlü simaların kıyasıya yarıştığı yerel seçimlerde sonuçlar belli oldu. O isimlerden bazıları henüz resmi olmayan sonuçlara göre belediye başkanlığı yarışını kazandı.