Birçok ünlü isim yarışıyordu. İşte belediye başkanı seçilen ünlüler

Kaynak: Haber Merkezi
Birçok ünlü isim yarışıyordu. İşte belediye başkanı seçilen ünlüler
Erdal Beşikçioğlu, Lâl Denizli, Mesut Yar, Nasuh Mahruki, İrfan Değirmenci, Gökhan Zan ve Davut Güloğlu gibi ünlü simaların kıyasıya yarıştığı yerel seçimlerde sonuçlar belli oldu. O isimlerden bazıları henüz resmi olmayan sonuçlara göre belediye başkanlığı yarışını kazandı.

Türkiye, 5 sene boyunca görevde olacak yerel yöneticilerini belirlemek için sandığa gitti. 61 milyonu aşkın seçmen, yaklaşık 207 bin sandıkta oyunu kullandı.

56 yaşındaki gazeteci ve sunucu Mesut Yar, bağımsız aday olduğu Muğla’nın Datça ilçesinde %7,51 oy alarak CHP ve MHP adaylarının gerisinde kaldı.

1078129709-14-0-643-354-1920x0-80-0-0-2de717e1d271e606f88bcad9456a72d3.jpg

Ünlü teknik direktör Mustafa Denizli’nin 33 yaşındaki kızı Lâl Denizli, Cumhuriyet Halk Partisi’nin İzmir/Çeşme adayı olarak yarıştı. Yüzde 53,69 oy alan Denizli rakiplerini arkasında bıraktı.

hpmgxinnrlyw23gbsnmqytoxqm27xh7uw6h2h5s7.jpg

Behzat Ç dizisi ile akıllara kazınan ünlü oyuncu Erdal Beşikçioğlu, Cumhuriyet Halk Partisi’nin Ankara/Etimesgut adayıydı. Yüzde 56,59 oy oranı alan Beşikçioğlu rakiplerini geçmeyi başardı.

erdalbesikcioglu-gh8s-cover.jpg

AKUT'un kurucusu ve sporcu Nasuh Mahruki, bağımsız aday olarak yarıştığı İstanbul /Beşiktaş’ta yüzde 12,81 oy oranı ile CHP adayının ardından ikinci sırada yer aldı.

92066362-13015533-10153703788153737-7474767925946834509-n.jpg

Şarkıcı Davut Güloğlu, Yeniden Refah Partisi’nin Düzce Belediyesi adayı olarak yarıştı. Yüzde 29,77 oy alan Güloğlu, AK Parti adayının ardından ikinci sırada kendisine yer buldu.

1071110675-0-0-865-486-1920x0-80-0-0-d0ee332ed370ccb72980f2f7521d3f68.jpg

Ünlü şarkıcı Hakan Peker, İyi Parti’nin Safranbolu adayıydı. Yüzde 3,68 oy alan Peker, beşinci sırada yer aldı.

hakan-peker-aciklamalari.jpg

Eski futbolcu Gökhan Zan, Hatay Büyükşehir Belediyesi adayıydı. Zan, yüzde 2,01 oy alarak dördüncü sırada yer aldı.

gokhan-zan-hangi-partiden-aday-kopya-1100x650.jpg

Ünlü gazeteci İrfan Değirmenci, Türkiye İşçi Partisi’nin Ankara/Çankaya adayıydı. Yüzde 6,03 oy alan Değirmenci, CHP ve AK Parti adaylarının arkasında kaldı.

1711629050822-irfannnn.jpg

Son Haberler
Fenerbahçe 10 günde 1 rekor kırdı. Böylesi hiç olmadı Spor
Fenerbahçe 10 günde 1 rekor kırdı. Böylesi hiç olmadı
Seçimleri en yakın bilen anket firmaları. Artık her seçimde gözler bu firmalar da olacak Gündem
Seçimleri en yakın bilen anket firmaları. Artık her seçimde gözler bu firmalar da olacak
Muhtarı kura belirledi. Adaylar yenişemeyince. Yerel Haberler
Muhtarı kura belirledi. Adaylar yenişemeyince.
Aziz Yıldırım'ın savunması ortaya çıktı. Çatıda keskin nişancı detay Spor
Aziz Yıldırım'ın savunması ortaya çıktı. Çatıda keskin nişancı detay
Avdagiç: Türkiye ekonomik programa odaklanmalı Ekonomi
Avdagiç: Türkiye ekonomik programa odaklanmalı
Bursaspor sevinecek Spor
Bursaspor sevinecek