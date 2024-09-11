Bire bir gelmek deyimi ne anlama geliyor?

Bire bir gelmek deyimiyle asıl anlatmak istenen şey; Genellikle bir ilacın veya tedavinin sağladığı etkilerin, hastanın ihtiyaçlarına tam olarak uygun ve etkili bir şekilde sonuç vermesi anlamına gelir.

Bu terim, tedavinin beklentileri eksiksiz karşılayarak, belirtilen sağlık sorunlarına doğrudan ve kesin bir çözüm sunduğunu ifade eder. Kısacası, 'bire bir gelmek', ilaç ya da tedavinin hastanın durumuna mükemmel uyum sağladığını ve etkili bir sonuç elde ettiğini belirtir.

BİRE BİR GELMEK DEYİMİNİN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Şu krem bel ağrılarıma bire bir geldi, ameliyata hiç gerek kalmadı."